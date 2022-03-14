Рекомендация воздержаться от зарубежных поездок продлена ещё на месяц

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Правительство РК продлило ещё на месяц действие рекомендации гражданам страны отменить или отложить поездки за границу из-за продолжающегося распространения COVID-19, в том числе, его высокопатогенного варианта Омикрон. Об этом сообщили 13 марта в министерстве иностранных дел. Тем, кто находится за пределами страны, настоятельно рекомендуется принять дополнительные меры предосторожности: соблюдать правила гигиены и минимизировать контакты с другими людьми. Впервые рекомендация воздержаться от зарубежных поездок была выпущена 23 марта 2020 года, и с тех пор она продлевается ежемесячно. В апреле правительство РК намерено ослабить ограничения на зарубежные поездки с учётом темпов вакцинации внутри страны и за рубежом, взаимного признания сертификатов о вакцинации и соглашений о взаимных поездках с отдельными странами.