Лесные пожары на восточном побережье потушены

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Лесные пожары на восточном побережье РК, которые распространились на обширную территорию от уезда Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто до города Самчхок провинции Канвондо, потушены. Помощь в борьбе с огнём оказали обильные дожди, которые прошли по всей территории страны 11-12 марта. Как сообщили 13 марта в Корейском управлении лесного хозяйства, ликвидированы основные очаги возгорания. Последний крупный очаг в горах Ынбонсан в уезде Ульчжин-гун был потушен дождём в ночь на 13 марта. До этого экстренные службы сосредоточили все усилия на тушении огня, приближавшегося к частному сектору. Работу осложнял постоянно меняющийся ветер и густой дым. Теперь власти намерены вплотную заняться ликвидацией последствий пожара и оказанием помощи пострадавшим. Для местных жителей, лишившихся жилья, будут построены временные дома. Лесной пожар, начавшийся 4 марта, оказался самым длительным с 1986 года, когда началось ведение соответствующей статистики: на его тушение потребовалось почти 214 часов. Предыдущий рекорд составил 191 час, когда в 2000 году лесные пожары бушевали в провинции Канвондо. Огнём уничтожены лесные угодья на площади 24.900 гектаров. Сообщений о жертвах не поступало, но 643 объекта, в том числе 319 домов, были уничтожены или повреждены.