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В Корее

В РК три дня подряд более 300 тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2022-03-14 11:11:20Update: 2022-03-14 11:12:52

В РК три дня подряд более 300 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 марта в стране подтверждены 309.790 новых случаев COVID-19. Суточное число заболевших превышает 300 тыс. три дня подряд. Рекордный показатель был зафиксирован 12 марта – 383.659. Общее количество заболевших с начала пандемии приблизилось к 7 млн человек.  Эксперты полагают, что на этой неделе число новых случаев достигнет пика. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 1.158 человек. Используются 66,8% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. Это на 2,7% больше, чем в предыдущий день. Ожидается, что в ближайшее время среднесуточное количество больных в тяжёлом состоянии увеличится до 2 тыс. человек. 1.611.174 пациента получает лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 200 человек. Это на 51 человека меньше, чем в предыдущий день. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 10.595 человек. Коэффициент смертности составляет 0,15%. 
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