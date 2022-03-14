Компании РК, работающие за рубежом, могут вернуться на родину

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За последние два года увеличилось количество южнокорейских компаний, которые работают за рубежом, но рассматривают возможность возвращения в РК. Это подтверждают результаты исследования, проведённого Федерацией корейских промышленников в период с 17 по 24 февраля среди 105 из 500 компаний, крупнейших по объёму продаж. Выяснилось, что 27,8% из них рассматривают возможность возвращения в РК. В мае 2020 года их доля составила лишь 3%. То есть, показатель вырос более чем в 9 раз. Около трети компаний, принявших участие в опросе, не исключают возможности возвращения в РК, если правительство окажет им поддержку, а условия ведения бизнеса в стране улучшатся. В общей сложности шесть из десяти компаний заявили о возможности переноса бизнеса в РК. В Федерации корейских промышленников отмечают, что это связано с такими факторами как усугубление проблемы сбоев в цепочках поставок, дестабилизация производства и системы логистики, затягивание противостояния между США и КНР. Кроме того, избранный президент РК Юн Сок Ёль ранее обещал увеличить срок предоставления льгот для возвращающихся на родину компаний с 2 до 3 лет, расширить для них финансовые и налоговые льготы.