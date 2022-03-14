РК наращивает экспорт продукции в сфере ICT

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Южнокорейский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в феврале 18 млрд 880 млн долларов, что на 23,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, нынешний показатель является максимальным за февраль. Экспорт растёт 11 месяцев подряд, начиная с апреля прошлого года. Импорт в данной сфере в прошлом месяце увеличился на 23,9%, составив 11 млрд 390 млн долларов. В результате профицит торгового баланса составил 7 млрд 490 млн долларов. Рост показателей обусловлен увеличением спроса на полупроводники, дисплеи и компьютерную технику. Экспорт полупроводников вырос на 24%, дисплеев – на 39,3%, компьютерной техники – на 47,8%. Однако экспорт мобильных телефонов сократился на 4,9%.