Более 50% южнокорейцев ожидают от Юн Сок Ёля успешной работы

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Более половины южнокорейцев ожидают, что Юн Сок Ёль будет успешно справляться с обязанностями главы государства. Как свидетельствуют результаты опроса 1.018 взрослых жителей страны, проведённого 10-11 марта агентством Realmeter, такой ответ дали 52,7% респондентов. 41,2% не ожидают от избранного президента успешной работы, а 6,1% затруднились ответить. Результат Юн Сок Ёля – самый низкий по сравнению с предыдущими аналогичными опросами, которые проводило агентство Realmeter. После избрания президентом Ли Мён Бака успешной работы от него ожидали 79,3% респондентов. 64,4% надеялись на успешную работу Пак Кын Хе, а 74,8% ожидали того же от Мун Чжэ Ина. Жители страны ожидают от избранного президента решения проблем низкого экономического роста и рынка труда. Далее следуют политические реформы и стабилизация цен на жильё. Между тем, уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 38,1%, понизившись на 5,8% по сравнению с прошлой неделей, а рейтинг неодобрения вырос на 7,3%, составив 58,8%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.