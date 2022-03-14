Сериал «Игра в кальмара» удостоен призов Critics Choics Awards

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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» удостоен американской премии «Выбор критиков» (Critics Choice Awards) 2022 года в двух номинациях. Он стал лучшим в номинации «Лучший неанглоязычный сериал», а актёр Ли Чжон Чжэ получил премию в номинации «За лучшую мужскую роль в телесериале». Премии вручены на церемонии, которая состоялась 13 марта в Лос-Анджелесе. Сериал «Игра в кальмара» обошёл мексиканскую комедию «Акапулько», французскую комедийную драму «Позвони моему агенту!», французский триллер «Люпен», испанский криминальный боевик «Бумажный дом» и американо-мексиканскую криминальную драму «Нарко: Мексика». Южнокорейское телешоу впервые удостоено приза «Выбор критиков», присуждаемого Ассоциацией из 500 кино- и телекритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях. В 2020 году фильм режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» получил награды «Выбора критиков» в двух номинациях - «За лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшую режиссуру». В прошлом году фильм «Минари» был признан лучшим фильмом на иностранном языке.