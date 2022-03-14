США ввели санкции против российских организаций, связанных с ракетной программой КНДР

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11 марта США ввели санкции в отношении трёх российских организаций и двух граждан, которые, по мнению Вашингтона, связаны с разработкой Пхеньяном баллистических ракет. Как заявил помощник министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон, запуски Пхеньяном баллистических ракет «являются вопиющим нарушением международного права, создавая серьёзную угрозу глобальной безопасности». Он отметил, что действия США «являются ответом на эту угрозу, поскольку нацелены на сеть базирующихся в России физических и юридических лиц, причастных к помощи КНДР в приобретении компонентов для баллистических ракет». Два гражданина России и три российские компании помогали Пак Кван Хуну, представителю Северной Кореи во Владивостоке, который в 2018 году был включён в санкционный список США и ООН. Вся собственность и интересы в собственности попавших под санкции физических и юридических лиц, которые находятся в США, во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы,- говорится в сообщении минфина. Ранее США заявили, что 27 февраля и 5 марта Север испытал новую систему межконтинентальных баллистических ракет. Американские эксперты не исключают, что Север готовится провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты «на полную дальность». Северная Корея поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания межконтинентальных баллистических ракет с ноября 2017 года, но в январе заявила, что может рассмотреть возможность «возобновления временно приостановленных испытаний».