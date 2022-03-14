Продолжается формирование комиссии по приёму президентских полномочий

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Избранный президент РК Юн Сок Ёль продолжает формировать комиссию по приёму президентских полномочий. Она состоит из семи отделов и трёх специальных комитетов. 13 марта председателем комиссии, которая представит дорожную карту политики администрации избранного президента, назначен лидер Народной партии Ан Чхоль Су. Объединив перед президентскими выборами свои кандидатуры, два политика договорились о совместном формировании правительства в случае победы Юн Сок Ёля. 14 марта формирование комиссии продолжилось. Бывший лидер Демократической коалиции за новую политику Ким Хан Гиль возглавил специальный комитет национального единства, бывший временный лидер партии Свободная Корея Ким Бён Чжун - спецкомитет по сбалансированному региональному развитию. Юн Сок Ёль, который приступит к обязанностям президента 10 мая, планирует завершить на этой неделе формирование комиссии, которая должна приступить к работе 21 марта.