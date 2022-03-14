Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Продолжается формирование комиссии по приёму президентских полномочий

Write: 2022-03-14 13:57:01Update: 2022-03-14 16:23:18

Продолжается формирование комиссии по приёму президентских полномочий

Photo : YONHAP News

Избранный президент РК Юн Сок Ёль продолжает формировать комиссию по приёму президентских полномочий. Она состоит из семи отделов и трёх специальных комитетов. 13 марта председателем комиссии, которая представит дорожную карту политики администрации избранного президента, назначен лидер Народной партии Ан Чхоль Су. Объединив перед президентскими выборами свои кандидатуры, два политика договорились о совместном формировании правительства в случае победы Юн Сок Ёля. 14 марта формирование комиссии продолжилось. Бывший лидер Демократической коалиции за новую политику Ким Хан Гиль возглавил специальный комитет национального единства, бывший временный лидер партии Свободная Корея Ким Бён Чжун - спецкомитет по сбалансированному региональному развитию. Юн Сок Ёль, который приступит к обязанностям президента 10 мая, планирует завершить на этой неделе формирование комиссии, которая должна приступить к работе 21 марта. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >