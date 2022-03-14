Южнокорейские волонтёры проявили героизм в борьбе с лесными пожарами

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Южнокорейские волонтёры проявили подлинный героизм в борьбе с лесными пожарами на восточном побережье страны. Пожары продолжались в течение девяти суток и распространились на обширную территорию от уезда Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто до города Самчхок провинции Канвондо. Как сообщили 14 марта в информационной программе KBS, нынешние пожары стали самыми продолжительными за всю историю наблюдений. Сотрудники экстренных служб все эти дни находились в напряжении, и большую помощь им оказали местные предприниматели, которые предоставляли пожарным бесплатное питание, стирали их одежду и давали жильё. Предприятия общественного питания в уезде Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто организовали места для отдыха пожарных. В одном из кафе в уезде Ульчжин-гун пожарным раздавали бесплатные напитки. Одна из гостиниц предложила пострадавшим и пожарным ночлег со скидкой 30%, а местный рыболовный клуб возместил расходы на их проживание в гостиницах. После того, как пожары были потушены, власти занялись ликвидацией их последствий и оказанием помощи пострадавшим. Для местных жителей, лишившихся жилья, строятся временные дома. Огнём уничтожены лесные угодья на площади 24.900 гектаров. Сообщений о жертвах не поступало, но 643 объекта, в том числе 319 домов, были уничтожены или повреждены.