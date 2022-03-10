Мун Чжэ Ин: Укрепление единства народа - неотложная задача

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Укрепления единства народа – наиболее неотложная задача, стоящая перед правительством. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся 14 марта встречи со своими советниками. Он отметил, что президентские выборы, состоявшиеся 9 марта, выявили «множество конфликтов на фоне беспрецедентно жёсткой конкуренции». Мун Чжэ Ин добавил, что его администрация будет сотрудничать с избранным президентом Юн Сок Ёлем, чтобы помочь следующей администрации начать работу «без вакуума в государственных делах». Он обещал продолжать прилагать все усилия для стабильного управления ситуацией на Корейском полуострове до истечения срока своих полномочий в мае. Это необходимо, поскольку усилились опасения, что Северная Корея может в любое время испытать межконтинентальную баллистическую ракету. Мун Чжэ Ин призвал Север «прекратить действия, усугубляющие кризис, и встать на путь диалога и дипломатии». 15 марта представитель канцелярии избранного президента Ким Ын Хе сообщила о том, что Юн Сок Ёль и Мун Чжэ Ин встретятся с глазу на глаз и открыто обменяются мнениями по актуальным темам. В политических кругах вызывает интерес вопрос, будет ли в ходе встречи затронута возможность освобождения из-под стражи бывшего президента РК Ли Мён Бака. До выборов Юн Сок Ёль упоминал о такой возможности. В его окружении много политиков, близких к Ли Мён Баку.