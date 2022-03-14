15 марта FTA между РК и США исполнилось 10 лет

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15 марта исполнилось ровно 10 лет с момента вступления в силу соглашения о свободной торговле (FTA) между РК и США. За это время двусторонний товарооборот увеличился на 67,8% со 100 млрд 800 млн долларов в 2011 году до 169 млрд 100 млн долларов в 2021 году. Доля США во внешней торговле РК выросла с 9,3% до 13,4%. В настоящий момент США являются вторым по величине торговым партнёром РК. За 10 лет РК сумела увеличить объём экспорта в США с 56 млрд 200 млн долларов до 95 млрд 900 млн долларов. Среднегодовой рост показателя составил 5,5%. Импорт возрастал в среднем на 5,1%, увеличившись за указанный срок с 44 млрд 600 млн долларов до 73 млрд 200 млн долларов. Профицит торгового баланса относительно США вырос в два раза. В докладе Корейского института международной экономической политики говорится, что соглашение о свободной торговле между РК и США обеспечило высокий рост экономик этих стран. Опасения по поводу открытия южнокорейского рынка говядины, ужесточения системы защиты прав интеллектуальной собственности в сфере фармацевтики и других моментов были сглажены различными мерами и усилиями по повышению конкурентоспособности южнокорейского рынка.