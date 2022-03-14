Избранный президент РК обсудил вопросы сотрудничества с премьером Великобритании

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14 марта избранный президент РК Юн Сок Ёль провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По словам представителя избранного главы государства Ким Ын Хе, в течение 15 минут стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Они обозначили полную приверженность сотрудничеству с США и Совбезом ООН по вопросу денуклеаризации Северной Кореи, которая продолжает накалять обстановку на Корейском полуострове своими ракетными пусками. Юн Сок Ёль заявил, что рассмотрит предложенный Борисом Джонсоном особый двусторонний формат отношений, подразумевающий расширение сотрудничества. Он выразил надежду на развитие партнёрских отношений в таких сферах как производство аккумуляторов, сокращение выбросов парниковых газов, углеродная нейтральность. Стороны договорились провести саммит сразу после того, как Юн Сок Ёль вступит в должность главы государства.