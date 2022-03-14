Южнокорейцы не верят в готовность КНДР к денуклеаризации

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Подавляющее большинство южнокорейцев считают, что КНДР не намерена отказываться от ядерного оружия. По результатам опроса, проведённого Корейским национальным университетом обороны, данный ответ дали 70,6% респондентов. Это на 16,2% больше, чем в 2020 году. 61,3% видят угрозу в северокорейском режиме и армии КНДР. Около 80% опрошенных полагают, что в случае критической ситуации на Корейском полуострове Китай встанет на сторону КНДР. Примерно столько же респондентов согласились с тем, что наращивание военной мощи Китая оказывает отрицательное влияние на безопасность РК. Вместе с тем, важнейшим для РК партнёром в сфере безопасности и экономики названы США. Показательно, что 70% респондентов не доверяют официальным заявлениям министерства обороны. Этот показатель вырос на 32%. Среди причин недоверия указывается непрозрачность работы ведомства. Опрос проводился в период с 12 августа по 17 сентября прошлого года среди 1.200 человек. Погрешность при обработке данных может составить ±2,76% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте Корейского национального университета обороны.