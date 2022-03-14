Избранный президент намерен реструктурировать президентскую администрацию

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В ходе предвыборной кампании избранный президент РК Юн Сок Ёль говорил о планах по реструктуризации президентской администрации. Среди соответствующих мер выделялось упразднение отдела по гражданской политике. 14 марта в ходе встречи с председателем комиссии по приёму президентских полномочий Ан Чхоль избранный президент подтвердил данную позицию. Он также заявил, что из списка функций президентской администрации будут исключены сбор данных и инспектирование. Подобное решение Юн Сок Ёля связано с тем, что, по его мнению, отдел по гражданской политике под видом законных действий нередко ограничивал активность оппозиционных сил. Впервые в новом статусе избранного президента Юн Сок Ёль посетил традиционный рынок Намдэмун, где пообщался с торговцами. Он заявил, что частные предприниматели помогли правительству в реализации карантинных мер, понеся существенный ущерб. Поэтому обеспечение финансовой помощи является обязанностью правительства. Между тем, председатель комиссии по приёму президентских полномочий Ан Чхоль Су заявил на пресс-конфекренции, что комиссия будет работать, полагаясь на принципы уважения, открытости и ответственности. Он отметил, что в процессе переноса предвыборных обещаний в формат реальных политических мер возможны некоторые изменения.