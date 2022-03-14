В РК растёт число социально изолированных людей

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В 2020 году треть населения РК относилась к категории социально изолированных людей. Об этом говорится в представленном 15 марта докладе Национального статистического управления, посвящённом качеству жизни населения по состоянию на 2020 год. Уровень социальной изоляции составил 34,1%, на 6,4% выше, чем в предыдущем году. Это максимальный показатель с 2009 года, когда начался сбор соответствующей статистики. К социально изолированным относятся те, у кого нет близких и знакомых, готовых поддержать в экстренной ситуации, в том числе, в домашних делах или просто морально. Среди мужчин отметка составила 36,6%, среди женщин на 5% меньше. Наиболее уязвимыми в этом плане оказались люди в возрасте старше 60 лет. Большое влияние в усугублении данной проблемы сыграли ограничения в связи с пандемией COVID-19. По этой же причине резко сократился уровень доверия к другим людям. По состоянию на 2020 год, показатель снизился на 15,9% в годовом исчислении, составив рекордно низкие 50,3%. Среднее количество дней, проведённых одним жителем в путешествии по стране, составило 5,8 дня. Это половина от показателя предыдущего года. В условиях пандемии, как и ожидалось, вырос уровень ожирения. В 2020 году он составил 38,3%, увеличившись на 4,5%. Причём рост произошёл исключительно за счёт повышения показателя среди мужчин. Всего качество жизни населения оценивается по 71 критерию в 11 сферах.