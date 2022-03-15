Мун Чжэ Ин и Юн Сок Ёль встретятся с глазу на глаз

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Избранный президент РК Юн Сок Ёль встретится 16 марта с глазу на глаз с президентом страны Мун Чжэ Ином. Об этом сообщила 15 марта представитель канцелярии избранного президента Ким Ын Хе, добавив, что «встреча послужит поводом для разговора по душам». Избранный президент попросит Мун Чжэ Ина о помиловании бывшего президента страны Ли Мён Бака, который отбывает 17-летний тюремный срок за злоупотребления полномочиями и финансовые преступления,- отметила Ким Ын Хе. Это будет первая встреча двух политиков с июня 2020 года, когда Юн Сок Ёль был генеральным прокурором. Ожидается, что будут затронуты такие вопросы как передача власти, борьба с пандемией коронавируса и отношения с Северной Кореей. Накануне Мун Чжэ Ин заявил, что его администрация будет сотрудничать с избранным президентом Юн Сок Ёлем, чтобы помочь следующей администрации начать работу «без вакуума в государственных делах».