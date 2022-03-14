В РК растёт спрос на страхование занятости

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В феврале количество жителей РК, оформивших страховку по безработице, составило 14 млн 557 тыс. человек, что на 565 тыс. человек или 4% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили 14 марта в министерстве труда и занятости. Рост показателя в годовом исчислении превышает 500 тыс. человек два месяца подряд. Февральский рост оказался самым высоким с 2001 года, когда он составил 606 тыс. человек. Нынешняя тенденция объясняется улучшением показателей в сфере производства, спросом на страхование занятости в сфере бесконтактных рабочих мест, а также восстановлением сферы услуг. В феврале в качестве пособий по безработице было выплачено 878 млрд 400 млн вон или 707 млн долларов. Получателями средств стали 608 тыс. человек. Это на 13% меньше, чем год назад. Как сообщил представитель министерства труда и занятости, несмотря на сохранение сложной эпидемической ситуации, рынок труда продолжает восстанавливаться. Он также подчеркнул, что власти примут всевозможные меры для предоставления своевременной помощи тем, кто оказался в сложной ситуации из-за затянувшейся пандемии. В феврале Национальное собрание одобрило дополнительный бюджет в размере 16 трлн 900 млрд вон. Из них 500 млрд вон пришлись на статьи расходов, связанные с министерством труда. Эти средства пойдут на выплату субсидий преподавателям, таксистам, а также на другие нужды.