Военные РК и США усилили готовность после появления признаков подготовки к запуску МБР

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Сеул и Вашингтон усилили боевую готовность своих воинских подразделений на Корейском полуострове и находятся в постоянном контакте после появления информации о подготовке Пхеньяна к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или ядерным испытаниям. Об этом сообщил 15 марта представитель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. Отказавшись подтвердить сообщение «Голоса Америки» о том, что на аэродроме Сунан в окрестностях Пхеньяна были построены фундаменты для пусковых установок, представитель комитета заявил, что военные внимательно следят за ситуацией. Ссылаясь на анализ спутниковых снимков, «Голос Америки» сообщил, что два бетонных сооружения длиной 220 и 100 метров и шириной 50 метров расположены между северной взлётно-посадочной полосой аэродрома и рулёжной дорожкой. С аэродрома Сунан 27 февраля и 5 марта Северная Корея запускала баллистические ракеты. Пхеньян назвал эти пуски подготовкой к запуску разведывательного спутника.