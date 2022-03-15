В РК продолжается рост занятости

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По состоянию на конец февраля текущего года, численность занятого населения составила в РК 27 млн 402 тыс. человек. Это на 1 млн 37 тыс. или 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили 16 марта в Национальном статистическом управлении, второй месяц подряд рост занятости превышает 1 млн человек. Уровень занятости среди южнокорейцев трудоспособного возраста вырос на 2% в годовом исчислении, составив 60,6%. Показатели занятости улучшились в сферах здравоохранения и социальных услуг, транспортных и складских услуг, а также в информационно-коммуникационном секторе. Улучшение отмечено почти во всех областях, пострадавших от пандемии, в том числе, в гостиничном и ресторанном бизнесе. Однако сокращение занятости продолжается в оптовой и розничной торговле. В производственном секторе численность занятого населения выросла на 32 тыс. человек. Число постоянных работников увеличилась на 767 тыс., временных - на 342 тыс. человек. Рост занятости отмечен во всех возрастных категориях. Среди людей старше 60 лет он оказался наиболее высоким. Это максимальная отметка для февраля за всю историю ведения статистики. Количество безработных сократилось на 399 тыс. человек в годовом исчислении, составив 954 тыс. человек. Уровень безработицы снизился на 1,5%, составив 3,4%. Это самый низкий показатель за февраль. Численность экономически неактивного населения сократилась на 412 тыс. человек, составив 16 млн 857 тыс. Показатель снижается 12 месяцев подряд.