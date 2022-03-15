Запланированная встреча Мун Чжэ Ина и Юн Сок Ëля не состоялась

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Встреча между действующим президентом РК Мун Чжэ Ином и избранным главой государства Юн Сок Ëлем, запланированная на 16 марта, отменена. По словам представителей сторон, причиной её переноса на более поздний срок является то, что консультации на рабочем уровне пока не завершены. В чём состоит проблема, не сообщается. По мнению экспертов, в ходе рабочих консультаций возникли разногласия по поводу помилования бывшего президента страны Ли Мён Бака. Будущий глава государства планировал также обсудить вопросы замены руководителей государственных корпораций и учреждений. Однако администрация Мун Чжэ Ина дала понять, что до окончания срока её пребывания у власти замены не планируются. Нынешний и будущий президенты намеревались затронуть эпидемическую ситуацию в стране и ракетную активность Северной Кореи. Согласно источнику в администрации Мун Чжэ Ина, встреча отложена до следующей недели.