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С 17 по 21 марта премьер-министр РК Ким Бу Гём посетит Турцию и Катар. Сообщается, что глава южнокорейского правительства обсудит с представителями этих стран вопросы расширения сотрудничества в экономической области. Премьер-министр РК посетит Турцию впервые за последние 9 лет, а Катар - впервые за 3 года. С 17 по 19 марта Ким Бу Гём будет находиться в Турции по приглашению президента страны Реджепа Эрдогана. Он примет участие в церемонии открытия самого длинного подвесного моста в мире, который протянулся через пролив Дарданеллы на 3.563 метра. В его строительстве принимали участие южнокорейские компании SK ecoplant и DL E&C. В Катаре Ким Бу Гём встретится со своим коллегой Халед бен Халифа бен Абдель Азиз Аль Тани. Будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества, прежде всего, в сфере энергетики.