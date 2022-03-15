15 марта в РК более 400 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 15 марта в стране установлен очередной рекорд новых случаев COVID-19 за сутки - 400.741. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 7,5 млн человек. Такой резкий скачок медики объясняют увеличением количества тестов к середине недели, а также отражением результатов экспресс-тестирования на антигены, которое начали проводить с 14 марта в обычных клиниках. Из-за наплыва людей обработка данных затягивается. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 1.244 человека. Используются 64,2% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. Это на 0,9% меньше, чем в предыдущий день. Около 2 млн человек получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 164 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 11.052 человека. Коэффициент смертности составляет 0,14%.