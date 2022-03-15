Цены на импортные зерновые максимальные с 2013 года

В РК стремительно растёт стоимость импортных зерновых. По данным Таможенного управления, представленным 16 марта, в феврале в страну ввезены 1 млн 964 тыс. тонн зерновых на сумму 758 млн долларов. Стоимость одной тонны составила 386 долларов, что на 26% больше, чем в том же месяце прошлого года, и на 47,4% больше, чем в феврале 2020 года, до начала пандемии. В этом году цены на ввозимые в страну зерновые достигли максимальной отметки с мая 2013 года. Тогда стоимость одной тонны составила 388 долларов. Это объясняется ростом мировых цен в связи с увеличением спроса на пшеницу и кукурузу. В этой связи в РК растёт стоимость продуктов, изготавливаемых из данных зерновых культур. Подобная ситуация, по прогнозам, продолжится из-за жёстких международных санкций против России. На Россию и Украину приходится треть мировых поставок пшеницы и ячменя. Правительство РК ищет пути решения проблемы нарушения мировой цепочки поставок.