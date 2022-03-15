РК будет развивать частный сектор аэрокосмических услуг

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Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий РК поддержит создание ракеты-носителя частными компаниями. До 2027 года на эту цель планируется выделить 27 млрд 800 млн вон (22,5 млн долларов). Средства пойдут на поддержку частных компаний в создании двухступенчатой ракеты-носителя лёгкого класса. В ней будет применён 75-тонный двигатель, установленный на ракете «Нурихо». Частным разработчикам будут переданы соответствующие технологии. Для участия в проекте отберут три компании, из которых выберут одну. Она займётся проектированием ракеты. Итоговая цель заключается в том, чтобы обеспечить создание частными разработчиками ракеты-носителя и двигателя, а также осуществление запуска. Министерство намерено оказать всемерную поддержку в создании отечественного аналога SpaceX - американской компании, производителя космической техники.