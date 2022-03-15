В РК амнистируют более 700 заключённых

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17 марта министерство юстиции осуществит условно-досрочное освобождение 735 заключённых. Ранее по случаю 103-й годовщины Первомартовского движения за независимость от японского колониального ига под амнистию попали более тысячи заключённых. В число освобождаемых вошли бывший депутат Национального собрания от партии Свободная Корея Чхе Гён Хван, бывшие должностные лица Samsung Чхве Чжи Сон и Чан Чхун Ги. В министерстве пояснили, что данное решение является частью мер по снижению нагрузки на исправительные учреждения в условиях быстрого распространения варианта вируса Омикрон. Под амнистию попали заключённые, отличившиеся примерным поведением, люди преклонного возраста и с ослабленным здоровьем, а также осуждённые за экономические преступления. Амнистия не касается отбывающих наказание за тяжкие преступления, за правонарушения, связанные с общественной безопасностью, а также лиц с высокой вероятностью повторного совершения противоправных действий. В этом месяце амнистия будет проводиться дважды. Второй этап запланирован на 30 марта.