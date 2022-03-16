Северная Корея произвела неудачный запуск баллистической ракеты

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16 марта Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету, но запуск закончился неудачей. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, запуск произведён из района аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна около 9:30 утра. Как сообщили позже информированные источники, ракета взорвалась в воздухе на ранней стадии разгона, поднявшись не более чем на 20 километров. Таким образом, ракета не смогла достичь заданной высоты. Эксперты полагают, что Север пытался запустить межконтинентальную баллистическую ракету того же класса, что была испытана 27 февраля и 5 марта. Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осудило запуск, призвав Север воздержаться от дальнейших «дестабилизирующих» действий. В госдепартаменте США заявили, что ракетные пуски Северной Кореи являются явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для соседей Северной Кореи и всего региона.