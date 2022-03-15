В РК обсуждается закрытие министерства по делам женщин и семьи

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Избранный президент РК Юн Сок Ёль неоднократно заявлял о намерении упразднить министерство по делам женщин и семьи. Это вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Между тем, данное ведомство оказывается на грани закрытия не впервые. Оно было создано в 2001 году при тогдашнем президенте Ким Дэ Чжуне с целью повышения социального статуса женщин. В течение 21 года каждый раз при смене власти добавлялись или снимались функции по регулированию вопросов, связанных с воспитанием детей и семьёй. В нынешнем виде министерство окончательно сформировалось в 2010 году, когда в перечень его обязанностей вновь были включены вопросы, связанные с семьёй и подростками. Ликвидировать министерство планировал в 2008 году президент Ли Мён Бак. Но на волне протестов было решено лишь сократить ведомство. Однако в политических кругах постоянно указывали на ограниченность роли и возможностей министерства. В этом году его бюджет составил 1 трлн 465 млрд вон, 0,24% от общего бюджета страны на 2022 год. Это самый низкий показатель среди 18 министерств и крупных госучреждений. Кроме того, почти весь бюджет сосредоточен не на проблемах женщин, а на политике поддержки семьи. Так, на вопросы женщин и гендерного равенства пришлось лишь 7% запланированных расходов, 80% касаются вопросов подростков и семьи. Недавний опрос, проведённый Институтом по вопросам женщин, показал, что эксперты сходятся во мнении о необходимости полного пересмотра функций министерства. Однако в вопросе реформирования ведомства много разногласий.