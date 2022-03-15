Долги нынешних молодых корейцев выше, чем предшественников

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Доход нынешней южнокорейской молодёжи немного выше, чем представителей предыдущего поколения. Об этом говорится в докладе Банка Кореи, в котором изложены особенности экономической активности молодых корейцев в возрасте от 10 до 39 лет, относящихся к поколению MZ. Их доход в 1,4 раза выше, чем у граждан того же возраста по состоянию на 2000 год. Показатель представителей возрастной категории от 40 до 54 лет вырос в 1,5 раза, от 55 до 64 лет - в 1,6 раза. То есть, рост небольшой. Это касается и финансовых активов, включая накопления и ценные бумаги, что объясняется проблемами на рынке труда, с которыми столкнулось молодое поколение. Между тем, долги поколения MZ по состоянию на 2018 год оказались в 4,3 раза выше, чем у той же возрастной группы в 2000 году. Это может быть связано с большой долей кредитов на жильё. В докладе указывается, что нынешняя молодёжь, которая составляет основу экономической деятельности, более слаба в экономическом плане, что может отрицательно сказаться на экономике в ближайшем будущем. Поэтому отмечается необходимость усилий по сокращению задолженностей молодых корейцев и увеличению их дохода.