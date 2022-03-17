Повышение ставки ФРС США окажет ограниченное влияние на РК

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Повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, как ожидается, окажет ограниченное влияние на южнокорейский финансовый рынок, учитывая основные экономические показатели страны. Об этом заявил 17 марта заместитель министра планирования и финансов РК Ли Ок Вон. Он отметил, что министерство финансов будет активно сотрудничать с Банком Кореи в принятии мер сдерживания потенциального повышения доходности по облигациям. Ли Ок Вон не исключил, что во всём мире может возникнуть беспокойство по поводу ликвидности. Ранее в тот же день вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги заявил, что правительство активизирует усилия по стабилизации валютного рынка, если ослабление воны будет сочтено чрезмерным. Впервые за последние два года 14 марта курс национальной валюты составил 1.240 вон за доллар. 16 марта ФРС США повысила ставку до 0,25–0,5% для борьбы с высокой инфляцией. ФРС предупредила о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, прогнозируя шесть дополнительных повышений ставки в этом году, чтобы довести её к концу года примерно до 1,9%.