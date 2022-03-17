Комиссия по приёму президентских полномочий приступит к работе 18 марта

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В комиссии по приёму президентских полномочий сформированы все 7 подразделений. Об этом сообщила 17 марта представитель канцелярии избранного РК президента Ким Ын Хе. Официальное начало работы комиссии запланировано на 18 марта. В состав комитета по экономике вошли профессор факультета техники и менеджмента Корейского института науки и технологий (KAIST) Ли Чхан Ян, профессор Женского университета Тондок Ван Юн Чжон и бывший глава SK Innovation Group, ныне директор TIDE Institute Ю Ун Хван. В состав комитета по вопросам образования в области науки и технологий вошли депутат Национального собрания от партии Сила народа Пак Сон Чжун, профессор Университета Ханьян Ким Чхан Гён и профессор Сеульского госуниверситета Нам Ги Тхэ. В составе комитета по вопросам социального обеспечения и культуры - депутат Национального собрания от партии Сила народа Им И Чжа, профессор Сеульского госуниверситета Ан Сан Хун, профессор медицинского факультета Университета Сонгюнгван Пэк Кён Нан и вице-мэр Сеула Ким До Сик. Официальным представителем комиссии по приёму президентских полномочий назначена Син Ён Хён.