16 марта в РК более 600 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 16 марта в стране подтверждены 621.328 новых случаев COVID-19. Это новый рекорд заболеваемости за сутки с начала пандемии коронавируса более двух лет назад. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 8 млн человек. Резкий рост заболеваемости вызван быстрыми темпами распространения варианта коронавируса Омикрон в условиях ослабления карантинных ограничений. Между тем, число больных в тяжёлом и критическом состоянии сократилось на 85 человек, по сравнению с предыдущим днём, составив 1.159 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 429 человек. Это вдвое больше, чем накануне, и рекордное количество с начала пандемии. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 11.481 человек. Коэффициент смертности составляет 0,14%.