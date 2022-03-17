Фестиваль корейской культуры KCON пройдёт в формате офлайн

Весной и летом текущего года Фестиваль корейской культуры KCON впервые за два года состоится в формате офлайн. Об этом сообщил 17 марта представитель компании CJ ENM, организатора фестиваля. В мае мероприятие состоится в Сеуле, Токио и Чикаго, в августе - в Лос-Анжелесе, а в октябре - снова в Токио. В этом году в рамках фестиваля будет представлена обновлённая программа, отражающая перемены в культурной жизни в условиях пандемии, а также тренды поколения Z. Учтены особенности регионов, в которых будет проходить фестиваль. Представитель компании CJ ENM сообщил о планах провести мероприятие в формате, сочетающем цифровые технологии и офлайн-акции, отражающие направления посткоронавирусной эпохи. Впервые Фестиваль корейской культуры KCON был проведён в 2012 году в Калифорнии. С тех пор он проводился в девяти городах Северной Америки, на Ближнем Востоке и в Европе. За это время его участниками стали более 1 млн 100 тыс. человек. В течение последних двух лет мероприятие пять раз проводилось в режиме онлайн, собрав более 22 млн посетителей по всему миру.