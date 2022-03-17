Дипломаты РК и США обсудили двусторонние отношения

Photo : KBS News

16 марта заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Мун и помощник госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили санкции в отношении России и сотрудничество в области экономической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Чхве Чжон Мун заявил о поддержке южнокорейским правительством концепции экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF), выдвинутой правительством Джо Байдена в рамках новой Индо-Тихоокеанской стратегии США. Он отметил, что южнокорейские профильные министерства в ближайшем будущем завершат рассмотрение данного вопроса и представят США официальную позицию. Ранее правительство США объявило об официальном запуске инициативы IPEF, которая в первую очередь направлена на развитие сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона в таких областях как справедливая торговля, цифровая экономика, декарбонизация и возобновляемая энергетика. Стороны предварительно договорились о проведении этой осенью седьмой по счёту консультативной встречи на высоком уровне по экономическим вопросам между РК и США.