Углеродная нейтральность поможет создать новые рабочие места

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Инвестиции в проекты по достижению углеродной нейтральности позволят РК создать к 2050 году до 2 млн 260 тыс. новых рабочих мест. Об этом говорится в опубликованном 17 марта докладе Института политических исследований, независимого исследовательского подразделения Массачусетского университета. Исследование проведено по заказу сеульского офиса Greenpeace. В докладе говорится, что вышеуказанный эффект будет возможен, если к 2030 году РК сократит выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с 2018 годом, а к 2050 году сведёт выбросы к нулю. Для достижения этой цели рекомендуется продолжать активные инвестиции в повышение эффективности энергетической системы и развитие сферы возобновляемых источников энергии. В этом случае к 2030 году удастся создать до 860 тыс., а к 2050 году ещё до 1 млн 400 тыс. новых рабочих мест. Это около 5% экономически активного населения страны по состоянию на 2020 год. Наибольшее количество рабочих мест, как ожидается, будет создано в сфере возобновляемой энергетики, модернизации зданий и электросети.