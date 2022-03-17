Министр обороны РК посетил военную базу США в Пхёнтхэке

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16 марта министр обороны РК Со Ук посетил базу вооружённых сил США в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, министр встретился с командующим объединёнными вооружёнными силами РК и США Полом Лакамерой, заместителем командующего Ким Сын Гёмом, начальником штаба Уиллардом Берлсоном, заместителем командующего силами ООН Эндрю Харрисоном и начальником штаба Объединённого командования ООН Марком Тоем. В ходе встречи Со Ук подчеркнул важную роль объединённых сил в обеспечении надёжной совместной обороны в свете текущей обстановки на Корейском полуострове. Он призвал к тесному взаимодействию между вооружёнными силами РК и США в целях поддержания высокого уровня готовности в период смены правительства в РК. После встречи министр посетил район, куда планируется перенести командование объединённых сил и заслушал отчёт о ходе перебазирования. Он отметил важность завершения переноса в течение этого года для укрепления совместных оборонительных позиций.