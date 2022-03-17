В январе в РК выросли налоговые поступления

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По данным министерства планирования и финансов РК, опубликованным 17 марта, в январе этого года было собрано налогов на сумму 49 трлн 700 млрд вон (40 млрд 600 млн долларов). Это на 8 млрд 800 млн долларов больше, чем в январе прошлого года. Таким образом, план сбора налогов на 2022 год выполнен на 14,5%. Рост стал возможен благодаря улучшению ситуации на рынке труда. Рост численности занятого населения позволил увеличить налоговые поступления на 1 млрд 200 млн долларов. Поступления от корпоративного налога выросли на 735 млн долларов. Это связано с тем, что прошлогодние налоговые выплаты малых и средних компаний были разделены, и часть из них была осуществлена в январе этого года. Налога на добавленную стоимость собрано 20 млрд долларов, что на 5 млрд 600 млн долларов больше, чем за тот же период прошлого года. Общий доход государства, включая налоговые поступления и прибыль от финансовых активов, вырос на 6,5 млрд долларов, составив 53 млрд 300 млн долларов. Общие расходы увеличились на 1 млрд 900 млн долларов, составив 46 млрд долларов. Таким образом, был зафиксирован бюджетный профицит в размере 7 млрд 300 млн долларов. Традиционно в январе прибыль превышает объём расходов. В последующие месяцы ожидается бюджетный дефицит.