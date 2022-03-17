Эпидемиологи РК опасаются кризиса медицинской системы

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Среднесуточное количество новых случаев COVID-19 в РК превысило 620 тыс., что является новым рекордом. В этой связи высказываются опасения по поводу ограниченности возможностей медицинской системы страны. Сообщается, что неожиданно резкий скачок в определённой степени связан с тем, что по состоянию на 16 марта были учтены заражённые, не охваченные статистикой за предыдущий день. Такие сбои вызваны перегрузкой системы в связи с наплывом желающих сдать экспресс-тест на антигены. До 14 марта для подтверждения статуса заражённого следовало пройти ПЦР-тест в государственной поликлинике по месту жительства. Повлияло также смягчение карантинного контроля. Между тем, стремительно усугубляется проблема нехватки ресурсов лечебных учреждений. Уровень загрузки коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, составил 65,6%. За пределами столичного региона показатель составляет 72,4%. Если отметка превысит 80%, это будет указывать на полную загруженность, учитывая процедуру госпитализации и выписки, а также необходимость сохранения некоторого количества свободных коек. Эксперты полагают, что пик распространения варианта коронавируса Омикрон придётся на ближайшие две недели, поэтому острая нехватка мест в больницах может стать реальной проблемой. Между тем, 19 марта заканчивается действие мер социального дистанцирования, ограничивающих количество участников личных встреч до шести человек и время работы общественных объектов до 23 часов. Правительство, судя по всему, сохраняет приверженность дальнейшему смягчению карантинных мер.