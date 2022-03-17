Средняя цена бензина в РК впервые за 9,5 лет превысила 2 тыс. вон за литр

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В связи со скачком мировых цен на нефть средняя цена бензина на заправочных станциях РК впервые за 9 лет и 5 месяцев превысила 2.000 вон (1,64 доллара) за литр. При этом самая высокая цена по стране составляет почти 3.000 вон (2,46 доллара). Выросли также цены на дизельное топливо, которые составляют в среднем по стране 1.917,89 воны (1,57 доллара) за литр, а в Сеуле - 2.000 вон (1,64 доллара) за литр. Стоимость Дубайской нефти возросла на прошлой неделе до 127 долларов за баррель. Растут опасения по поводу повышения тарифов на электроэнергию. Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) уже приняла решение, начиная с апреля, повысить тариф на электроэнергию на 6,9 воны за кВтч, а на следующей неделе планируется объявить о том, будет ли произведено дополнительное повышение в ответ на рост мировых цен на нефть. В связи с растущей нагрузкой на домохозяйства правительство рассматривает возможность снижения налога на топливо на 30%. В настоящее время налоговая ставка снижена на 20%.