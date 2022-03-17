В РК продолжается сокращение количества браков

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В 2021 году в РК было зарегистрировано 193 тыс. браков, что на 9,8% меньше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в представленном 17 марта докладе Национального статистического управления. Нынешний показатель является самым низким с 1970 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Сокращение происходит десять лет подряд. Общее количество браков впервые упало ниже двухсот тысяч. Показатель ниже 400 тыс. был впервые зафиксирован в 1997 году, ниже 300 тыс. - в 2016 году. Сообщается, что численность населения в возрасте от 30 до 40 лет, на который приходится наибольшая доля браков, сократилась на 2,4%. Снижение количества браков объясняется ростом тенденции к созданию семьи в позднем возрасте, увеличением доли населения, не вступающего в брак. Кроме того, на прошлогодний показатель оказала влияние пандемия, из-за которой многие отменили или отложили свадьбы. Средний возраст заключения первого брака составил 33,4 года у мужчин и 31,1 года у женщин. Оба показателя выросли. В прошлом году зарегистрированы 13 тыс. международных браков, что на 14,6% меньше, чем в предыдущем году. Количество разводов сократилось на 4,5% до 12 тыс. Такой спад связан со снижением количества браков и влиянием пандемии коронавируса. Средний возраст разводящихся – 50,1 года у мужчин, 46,8 года у женщин. За 10 лет число разводов среди супружеских пар, проживших вместе более 30 лет, выросло в 2,2 раза. В среднем пары, решившие развестись, прожили в браке 17,3 года. В докладе отмечается, что такая тенденция продолжится, учитывая увеличение ожидаемой продолжительности жизни и доли пожилого населения.