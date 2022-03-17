CSIS: Новое правительство РК займёт жёсткую позицию по КНДР

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Новое правительство РК, как ожидается, будет проводить относительно жёсткую северокорейскую политику. Об этом сообщил 17 марта глава департамента изучения Кореи при Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Виктор Чха, выступая на вебинаре о внешнеполитической стратегии нового правительства РК, который был организован Институтом мировой экономики. По его словам, очевидно, что избранный президент РК Юн Сок Ёль будет делать попытки достичь полной денуклеаризации КНДР. Он предположил, что новые власти будут делать акцент на проблеме прав человека. По этой причине от КНДР можно ожидать активизации ракетных провокаций. Кроме того, эксперт прогнозирует укрепление южнокорейско-американского союза. По его словам, Юн Сок Ёль будет искать возможности расширить сотрудничество в разных областях, включая ядерную энергетику. Говоря об озвученной Юн Сок Ёлем готовности к восстановлению отношений с Японией, Виктор Чха заявил, что это направление приветствуется в США, однако реальное развитие ситуации зависит от подвижек в разрешении исторических споров двух стран и политической позиции Токио.