В РК частично ослаблены меры социального дистанцирования

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Правительство РК приняло решение, начиная с 21 марта, увеличить допустимое количество участников личных встреч с 6 до 8 человек, сохранив ограничение на время работы объектов общественного питания. Как и прежде, они должны закрываться в 23 часа. Об этом сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль, выступая 18 марта на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Он отметил несвоевременность более широкого смягчения режима социального дистанцирования, учитывая темпы распространения варианта коронавируса Омикрон, нагрузку на систему здравоохранения и неточность прогнозов по достижению пика заболеваемости. Небольшие изменения были внесены в целях улучшения условий жизни граждан страны и поддержки мелких предпринимателей. Новые правила будут действовать две недели, по 3 апреля.