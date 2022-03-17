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Международное кредитно-рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз экономического роста РК на этот год с 3,0% до 2,7%. Прогноз для стран «Большой двадцатки» также был понижен с 4,3% до 3,6%. В агентстве отметили, что это решение связано с последствиями ситуации в Украине. В частности, были названы такие факторы как повышение производственных расходов из-за нехватки сырья, и, как следствие, высокая инфляция. Кроме того, с трудностями столкнулись финансовые и деловые круги. Всё это не может не сказаться на мировой и региональных экономиках, - отмечают эксперты агентства. В этой связи были понижены прогнозы роста экономик США, Германии, Великобритании, Франции и ряда других стран. Отмечается, что РК и Япония столкнулись с острой проблемой нехватки поставок сырья, в том числе, для полупроводников, что неминуемо вызовет сбои в производстве. Отрицательное влияние на две страны окажет также рост стоимости нефти. Агентство снизило прогноз роста южнокорейской экономики на 2023 год с 2,7% до 2,6%.