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Экономика

Агентство Moody's понизило прогноз экономического роста РК

Write: 2022-03-18 10:38:07Update: 2022-03-18 10:42:36

Агентство Moody's понизило прогноз экономического роста РК

Photo : YONHAP News

Международное кредитно-рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз экономического роста РК на этот год с 3,0% до 2,7%. Прогноз для стран «Большой двадцатки» также был понижен с 4,3% до 3,6%. В агентстве отметили, что это решение связано с последствиями ситуации в Украине. В частности, были названы такие факторы как повышение производственных расходов из-за нехватки сырья, и, как следствие, высокая инфляция. Кроме того, с трудностями столкнулись финансовые и деловые круги. Всё это не может не сказаться на мировой и региональных экономиках, - отмечают эксперты агентства. В этой связи были понижены прогнозы роста экономик США, Германии, Великобритании, Франции и ряда других стран. Отмечается, что РК и Япония столкнулись с острой проблемой нехватки поставок сырья, в том числе, для полупроводников, что неминуемо вызовет сбои в производстве. Отрицательное влияние на две страны окажет также рост  стоимости нефти. Агентство снизило прогноз роста южнокорейской экономики на 2023 год с 2,7% до 2,6%. 
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