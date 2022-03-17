Автопроизводители смогут выйти на рынок подержанных автомобилей

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Министерство малого, среднего и венчурного бизнеса приняло решение не включать сферу продажи подержанных автомобилей в категорию деятельности, тесно связанной с заработком средств к существованию уязвимых слоёв населения. Таким образом, крупные автопроизводители получили возможность официально выйти на данный рынок. Решение министерства связано с тем, что в данной сфере очень низкая доля мелких предпринимателей, что говорит о присутствии крупного капитала. Учитывалось также то, что выход крупных автопроизводителей на рынок подержанных автомобилей повысит уровень доверия со стороны потребителей, улучшив качество их обслуживания. Одновременно отмечена необходимость принятия мер по минимизации ожидаемого ущерба малым и средним профильным предприятиям. Ранее они потребовали учесть их интересы, ограничив возможности крупных автопроизводителей по скупке подержанных автомобилей. В министерстве выразили намерение решить данные вопросы как можно быстрее.