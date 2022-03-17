Восстановление внутреннего рынка РК может замедлиться

Photo : KBS News

Экономика РК столкнулась с последствиями нарушения цепочек поставок и инфляции. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте министерства планирования и финансов, опубликованном 18 марта. Сообщается, что рынок труда восстанавливается, а экспорт демонстрирует стабильный рост, но есть опасения по поводу ограничения темпов восстановления внутреннего рынка в связи с распространением варианта коронавируса Омикрон. В феврале уровень безработицы сократился на 1,5% в годовом исчислении, составив 3,4%. Экспорт вырос на 20,6% за счёт поставок полупроводников и нефтепродуктов. Однако на внутреннем рынке отмечается снижение показателей в сфере услуг и объёма розничных продаж. Индекс потребительских настроений в феврале сократился на 1,3 пункта до 103,1 пункта. Потребительские цены выросли на 3,7%. Базовая инфляция – рост цен без учёта изменения стоимости сельскохозяйственных товаров и нефти – составила 3,2%. Растёт неопределённость на рынке в связи с ситуацией в Украине, а также с изменением кредитно-денежной политики крупнейших экономик, в том числе, с повышением процентной ставки ФРС США. В этой ситуации власти намерены сделать всё возможное для стилизации потребительских цен и минимизации влияния внешних факторов на экономику.