Мун Чжэ Ин подтвердил готовность к встрече с Юн Сок Ёлем в любое время

Photo : YONHAP News

Скорейшее проведение личной встречи действующего и избранного президентов является проявлением уважения к народу. Президент страны Мун Чжэ Ин готов встретиться с избранным президентом Юн Сок Ёлем в любое время. Об этом сообщила 18 марта представитель канцелярии избранного президента Пак Кён Ми, комментируя не состоявшуюся встречу, которая была намечена на 16 марта. Сообщалось, что причиной её переноса на более поздний срок является то, что консультации на рабочем уровне пока не завершены. Мун Чжэ Ин отметил, что не видит необходимости в проведении каких-либо консультаций для организации встречи, подчеркнув, что «двери президентской администрации всегда открыты». По мнению экспертов, в ходе рабочих консультаций возникли разногласия по поводу помилования бывшего президента страны Ли Мён Бака. Между тем, Мун Чжэ Ин дал указание представителям действующей администрации никак не комментировать в частном порядке предвыборные обещания и планы избранного президента Юн Сок Ёля.