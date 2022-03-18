Состоялось первое заседание комиссии по приёму президентских полномочий

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18 марта избранный президент РК Юн Сок Ёль провёл первое заседание комиссии по приёму президентских полномочий. В своём выступлении он подчеркнул важность защиты интересов простых граждан. Обращаясь к членам комиссии, он заявил, что «начало работы правительства показывает, как оно себя проявит к концу президентского срока». Юн Сок Ёль призвал участников заседания прислушиваться к воле народа и в решении вопросов руководствоваться интересами граждан. Он также отметил неотложность решения проблем здравоохранения, улучшения эпидемической ситуации и поддержки мелких предпринимателей. Избранный президент подчеркнул, что критериями выработки задач государственной политики должны выступать интересы народа. Между тем, комиссия рассмотрит здание МИД в центре Сеула и министерства обороны в районе Ёнсан в качестве возможных мест размещения администрации президента. Ранее Юн Сок Ёль обещал «вернуть резиденцию президента Чхонвадэ народу».