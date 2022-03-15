Администрация президента РК переместится в здание минобороны

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20 марта избранный президент РК Юн Сок Ёль заявил о переносе своей администрации в здание министерства обороны в столичном муниципальном округе Ёнсан-гу. Нынешняя администрация и резиденция главы государства Чхонвадэ будет открыта для жителей страны. Их перенос входил в перечень предвыборных обещаний Юн Сок Ёля. Причину такого решения он объяснил тем, что Чхонвадэ является символом «имперской президентской системы». Изначально Юн Сок Ёль планировал работать в центре Сеула в районе Кванхвамун. Однако от этого плана было решено отказаться из-за невозможности обеспечить безопасность. Это также создало бы неудобства для населения, проживающего и работающего в данном районе. Выбор был сделан в пользу здания министерства обороны, в котором уже налажена система безопасности. По оценке комиссии по передаче президентских полномочий, переезд в комплекс министерства обороны обойдётся бюджету в 40 млрд вон (33 млн долларов). Переезд в здание МИД обошёлся бы вдвое дороже. Министерство обороны и Объединённый комитет начальников штабов должны будут освободить место для администрации президента. Резиденция президента разместится в одной из существующих официальных резиденций в районе Ханнам-дон, скорее всего, в резиденции начальника штаба сухопутных войск.