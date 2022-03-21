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Политика

Премьер-министр РК завершил визит в Турцию и Катар

Write: 2022-03-21 10:43:07Update: 2022-03-21 10:44:42

Премьер-министр РК завершил визит в Турцию и Катар

Photo : YONHAP News

20 марта премьер-министр РК Ким Бу Гём завершил пятидневный визит в Турцию и Катар. Наиболее значимой частью поездки было участие в церемонии открытия самого длинного в мире среднепролётного подвесного моста Чанаккале-1915 в Турции. По  прибытии в Анкару 17 марта Ким Бу Гём встретился с представителями южнокорейских компаний SK ecoplant и DL E&C, которые принимали участие в проекте. Южнокорейские компании взяли на себя не только строительство, но также технико-экономическое обоснование и контроль за эксплуатацией моста в течение 12 лет. Ким Бу Гём встретился также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. 19 марта он принял участие в торжественном обеде в президентском дворце. 20 марта глава южнокорейского правительства прибыл в Катар, где встретился со своим коллегой Халедом бен Халифа бен Абдель Азиз Аль Тани. Обсуждались  вопросы сотрудничества в сферах экономики и энергетики. Поездка в Катар имеет важное значение в вопросе обеспечения энергетической безопасности в условиях сбоев цепочек поставок. 
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