РК на 59-м месте в мире по уровню счастья населения

Photo : YONHAP News

Финляндия вновь признана самой счастливой страной по версии Сети по поиску решений в целях устойчивого развития (SDSN), действующей под эгидой ООН. Об этом говорится в докладе за 2021 год, представленном 18 марта. В нём учитываются такие показатели как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения. Население Финляндии оказалось самым счастливым среди жителей 146 стран, участвующих в рейтинге. В первую пятёрку также вошли Дания, Исландия, Швейцария, и Нидерланды. РК заняла 59-е место, получив хорошие оценки в категориях ВВП и ожидаемой продолжительности жизни. Остальные показатели оказались ниже. Тем не менее, РК поднялась на три строчки по сравнению с позапрошлым годом, когда она занимала 62-е место. До начала пандемии коронавируса РК постепенно поднималась в рейтинге, но с 2019 года ситуация стала ухудшаться. Китай занял 72-е место, Япония 54-е.